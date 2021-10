Bernard Hinault rend hommage au «battant» Bernard Tapie, à l’«homme de défis»

Le champion français avait gardé contact de temps à autre avec Tapie, après que l’homme d’affaires se fut détourné du cyclisme pour se consacrer au football puis à la politique.

« Il avait envie de toucher à tout. Peut-être a-t-il fait une erreur d’aller en politique, mais c’était son choix », a estimé Hinault, qui se souvient avoir été invité par le patron de l’OM lorsque Marseille avait gagné la Ligue des Champions en 1993.

Y a-t-il eu un avant et un après Tapie dans le cyclisme, comme l’a souvent avancé Cyrille Guimard, l’ancien mentor de Hinault dans l’équipe Renault ? Le Breton relativise : « On a dit que Tapie avait amené l’augmentation des salaires dans le vélo avec Greg LeMond. Mais Greg ne touchait pas plus que moi. On oublie que le dollar était à 10 francs à l’époque. »

Quant aux controverses suscitées par l’ancien ministre, décédé à l’âge de 78 ans, Hinault a tranché : « Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Lui faisait partie de la première catégorie. »