D1A: Anderlecht accroche Bruges dans le Topper (1-1)

Le Sporting d’Anderlecht et le Club de Bruges ont partagé l’enjeu 1-1 dimanche après-midi dans leur match au sommet de la 10e journée de championnat de Jupiler Pro League. Les Brugeois avaient pris l’avantage au quart d’heure de jeu par Mats Rits après une énorme erreur d’Hendrik Van Crombrugge, avant que les Bruxellois n’égalisent par Benito Raman à la 75e minute.

Moins de deux minutes plus tard, Yari Verschaeren, bien lancé dans le dos la défense, se retrouvait devant Simon Mignolet qu’il crochetait en même temps que deux défenseurs, mais ne parvenait pas à tromper le gardien des Diables Rouges qui envoyait le ballon en corner.

Une minute plus tard, à nouveau bien isolé par Lior Refaelov, le même Verschaeren se retrouvait face à Mignolet, mais ratait une nouvelle fois le cadre en envoyant le ballon de peu à côté (18e).

À la 23e, minute, après une combinaison avec Francis Amuzu, Refaelov écrasait sa reprise à la hauteur du petit rectangle et gaspillait une nouvelle occasion pour les Mauves et Blancs, auteurs d’un début de match en boulet de canon.

Le rythme se calmait un peu jusqu’à la 31e où Bruges mettait le nez à la fenêtre via une frappe lointaine d’Eder Balanta sortie par un Van Crombrugge attentif.

Quatre minute plus tard, le dernier rempart anderlechtois devait une nouvelle fois s’employer après une nouvelle tentative à distance signée Kamal Sowah.

Quelques secondes avant la mi-temps, Taylor Harwood-Bellis passait de peu de reprendre un coup-franc à la limite du grand rectangle, mais plaçait à nouveau hors cadre du pied.

La seconde période reprenait en mode mineur, avec des Anderlechtois moins saignants et des Brugeois tout en maîtrise.

Alors qu’ils jouaient moins bien dans ce second acte, les Bruxellois revenaient au score. Rentré au jeu quelques secondes plus tôt, Benito Raman, lancé en profondeur par Amuzu sur le flanc droit, s’infiltrait dans le rectangle brugeois et trompait Simon Mignolet qui avait anticipé un centre au point de penalty (75e).

La fin de match ne proposait plus grand-chose et les deux équipes se quittaient sur un partage.

Au classement, après ce partage, le Club de Bruges se retrouve à égalité avec l’autre club de la capitale, l’Union Saint-Gilloise. Tous deux comptent 19 points. De son côté, Anderlecht reste septième, à trois points de son adversaire du jour.