Rallye de Finlande: Elfyn Evans s’impose devant Ott Tänak

Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) s’est classé 5e (à 2:54.4) conserve la tête du championnat du monde avec 190 points devant Evans qui a inscrit 30 points grâce à sa victoire dans la Power Stage et en compte désormais 166. Thierry Neuville (Huyndai i20 Coupé), contraint à l’abandon samedi dans le 14e spéciale n’a pas repris la course dimanche. Il reste 3e du classement avec 130 points, une unité devant le Finlandias Rovanperä, lui aussi contraint à l’abandon dans ce rallye. Tänak est 5e avec 128 unités.

Cette année, le Rallye de Finlande s’est déroulé exceptionnellement en automne. Si le paysage est différent de celui de l’été, les épreuves spéciales n’en sont pas moins rapides. Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) a remporté la super spéciale vendredi après-midi avant de sortir de la route dans l’étape suivante. C’est son troisième accident avec autant de copilotes en quatre rallyes. Ott Tänak a pris la tête pour la perdre au profit de son coéquipier Craig Breen dans la dernière étape vendredi. Kalle Rovanperä était déjà hors course à ce moment-là. Le Finlandais est sorti de la piste et a dû abandonner.

Samedi matin, Elfyn Evans a pris le rallye à bras le corps. Il a remporté six des neuf étapes, et remporté une ex-aequo avec Ott Tänak qui a remporté quatre étapes. Malgré la domination d’Evans, il n’a pas vraiment pu creuser l’écart sur Tänak. Avec quatre autres étapes à parcourir dimanche, l’écart entre les deux hommes n’était que de 9.1 secondes. Thierry Neuville a réalisé un rallye satisfaisant jusqu’à la 13e ES et occupait la 5e position. Dans la quatorzième spéciale, le Saint-Vithois a endommagé le radiateur et le moteur a commencé à bouillir, forçant Neuville à abandonner. Un contrôle au parc d’entretien de Jyväskylä a révélé que le moteur était endommagé et que le Belge ne pouvait pas redémarrer dimanche. Esapekka Lappi, pour l’occasion à nouveau au volant d’une Toyota Yaris WRC privée, a terminé la journée en quatrième position et a même devancé Sébastien Ogier.