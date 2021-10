Pluie, orages...: les prévisions météo des prochains jours

Ce dimanche après-midi, des pluies, parfois encore abondantes, se produiront encore sur le centre et l'est du pays, rapporte l’IRM. Un temps plus sec se profilera rapidement à la côte. Au fil des heures, un temps plus sec reviendra également sur l'ouest avant de gagner la partie centrale du pays plus tard dans l'après-midi. Une averse éparse mais aussi des éclaircies pourront s'y développer par endroits. Les températures seront comprises entre 13 et 16 degrés. Sur l'est du pays, le vent de sud-sud-ouest pourra encore être temporairement assez fort avec des rafales de 70 à localement 80 km/h. Ailleurs, le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest. En bord de mer, il sera assez fort.

Ce dimanche soir, quelques pluies résiduelles pourront encore temporairement se produire sur l'est du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec sous un ciel partiellement nuageux. Cette nuit, le temps deviendra ensuite sec dans toutes les régions avec des éclaircies qui s'élargiront à partir de l'ouest. Des nuages bas pourront également se former sur le flanc sud-est de l'Ardenne. Les minima varieront entre 7 et 11 degrés, avec un vent modéré de sud à sud-ouest, parfois faible sur le sud-est du pays.

Lundi, la journée débutera par de larges éclaircies et un temps sec dans la plupart des régions. En Ardenne, quelques bancs de nuages bas seront temporairement possibles. En journée, la nébulosité deviendra variable avec risque de quelques averses. En soirée, le risque d'averses diminuera progressivement et nous retrouverons de belles éclaircies. Les maxima se situeront entre 12 et 17 degrés, avec un vent généralement modéré de sud à sud-ouest. Le long du littoral, il sera parfois assez fort avec des rafales jusqu'à 55 km/h.