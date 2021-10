Premier League: Youri Tielemans et Timothy Castagne accrochés avec Leicester (vidéos)

Youri Tielemans et Timothy Castagne, titulaires, ont perdu deux nouveaux points dimanche après-midi sur la pelouse de Crystal Palace, en faisant 2-2 pour le compte de la septième journée de Premier League. Christian Benteke est rentré en jeu à quelques minutes de la fin.

Sur le banc pour la deuxième rencontre de championnat consécutive, l’ancien attaquant du Standard a dû se contenter d’une dizaine de minutes. Avant de rentrer à la 85e minute, c’est du banc qu’il a assisté au retour des siens en seconde période par l’intermédiaire de Michaël Olise (61e) et Jeffery Schlupp (72e). Le Diable rouge n’a toujours pas ouvert son compteur but en Premier League cette saison. Du côté des Foxes, Youri Tielemans, indéboulonnable, était encore une fois dans le onze de base, tout comme Timothy Castagne, aligné d’entrée pour la troisième fois en championnat. Leur équipe avait pris l’avantage grâce à des buts de Kelechi Iheanacho (31e) et Jamie Vardy (37e) avant de voir cette avance fondre dans le second acte.