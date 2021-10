Euro Hockey League: le Dragons déroule face à Cologne

Les champions de Belgique ont parfaitement négocié leur week-end européen, à domicile, en remportant 2 succès lors de cet EHL Ranking Club qui devait permettre de terminer la saison dernière et surtout d’attribuer les points pour le coefficient européen de chaque nation. Après le succès engrangé face à Surbiton, samedi, les Anversois ont proposer une prestation solide face aux Allemands du Rot-Weiss Cologne (5-1). Et ce même s’ils étaient privés de 2 de leurs internationaux (Simon Gougnard et Florent van Aubel) alors que les Allemands se présentaient à Brasschaat sans Vincent Vanasch, ni leurs stars, laissées au repos pour le week-end.

Après une entame de rencontre à l’avantage des visiteurs et le but d’ouverture inscrit par Elian Mazkour, le Dragons prenait le jeu à con compte et égalisait sur un penalty de Nicolas Della Torre (19e). C’étaient ensuite Matthew Cobbaert (21e) puis Felix Denayer, sur penalty (33e). Le capitaine des Red Lions s’offrait ensuite un doublé, toujours sur p.c. (47e) avant que Robbert Rubens ne fixe le score final à 9 minutes de la fin de la rencontre. Grâce à ses 2 succès, les Anversois terminent à la cinquième place du tournoi. De quoi engranger un maximum de points pour le coefficient de la Belgique mais aussi un maximum de confiance avant l’édition 21-22 de l’EHL qui se déroulera, à Pâques, aux Pays-Bas.