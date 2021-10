Hockey: un 5e partage pour le Watducks alors que le Léopold et l’Orée occupent la tête du classement

Waterloo Ducks – Orée : 1-1. Les joueurs brabançons étaient logiquement déçus au coup de sifflet final après avoir partagé l’enjeu – pour la 5e fois cette saison ! – face à une équipe de l’Orée qui n’a finalement obtenu que de très rares possibilités devant le but de Simon Vandenbroucke. Dès l’entame des débats, les 2 équipes démontraient leur envie de prendre l’initiative et de frapper vite au but pour prendre l’avantage dans ce duel. Et à ce jeu-là, ce sont finalement les hommes de Jean Willems qui s’illustraient puisque William Ghislain trouvait le chemin des filets après seulement 7 minutes de jeu. Mais la joie était de bien courte durée pour le Watducks puisque moins de 60 secondes plus tard, Timotée Clément se montrait extrêmement opportuniste et remettait les 2 clubs à égalité. L’équipe locale se montrait la plus dangereuse mais elle manquait, comme ces dernières semaines, de réussite sur penalty (0/7). Un résultat qui ne pas spécialement les affaires de finalistes de la saison dernière qui restent bloqués à l’avant dernière place du classement général avec seulement 5 petites unités en 6 rencontres. De son côté, l’Orée pouvait se montrer satisfait de ce bon point qui lui permet de rester en tête de la division d’honneur, aux côtés du Léopold (qui possède un meilleur goal-average), avec 13 points.

Antwerp – Léopold : 2-7. Les Bruxellois ont disputé une nouvelle rencontre mature pour empocher leur 4e succès de la saison. Il ne fallait d’ailleurs qu’un peut quart d’heure aux Léo pour déjà prendre le large grâce à Tom Boon (p.c.), Max Plennevaux et Tanguy Zimmer. Milan Van Baal permettait aux Anversois de rester dans le parcours en cette première période. Mais après la pause, malgré de nombreux arrêts de Daan Drijver, qui a multiplié les arrêts, l’équipe locale ne pouvait que constater la supériorité de son adversaire du jour qui manquait pourtant de réalisme sur penalty (1 sur 7). Tom Boon s’offrait un doublé (sur stroke) avant que Tanguy Zimmer et Max Plennevaux fassent de même. Dylan Englebert inscrivait le dernier but ucclois tandis que Milan Van Baal avait, entre-temps, inscrit le 2e but anversois.