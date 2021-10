La légende de la NFL Tom Brady signe un retour fracassant à Foxborough, aux dépens des Patriots

Brady, 44 ans, n’a pas réussi à faire une passe de touchdown contre son ancienne équipe. Cependant, Brady est désormais le quarterback ayant réussi la plus longue distance à la passe dans l’histoire de la National Football League. Dès la première mi-temps, il a dépassé Drew Brees, qui avait réussi 80.358 yards dans sa carrière. « Dans ce sport, rien ne peut être accompli sans de grands coéquipiers et entraîneurs », a déclaré Brady, qui a maintenant lancé pour 80.560 yards dans sa carrière.

A 55 secondes de la fin, une tentative de field-goal des Patriots de 56 yards a touché le poteau et assuré la victoire des Buccaneers. De nombreux joueurs et coachs des Patriots se sont approchés de Brady après le match et lui ont fait des high-five ou des étreintes. L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, l’a également félicité brièvement. Les deux hommes se sont ensuite entretenus en privé pendant vingt minutes dans les vestiaires.