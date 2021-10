Forte hausse des signalements de fraude à la FSMA au premier semestre

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a reçu au premier semestre 1.087 questions et signalements quant à des fraudes et offres illicites de produits et services financiers, ce qui représente une hausse de 60% par rapport aux six premiers mois de 2020, indique lundi la FSMA.