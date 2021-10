Le Prix Nobel de médecine décerné à un duo américain pour ses travaux sur le toucher

Le froid mordant de la glace, la chaleur d’une flamme ou encore celle d’un câlin… Pour pouvoir détecter ces sensations essentielles à la survie de l’espèce, les terminaisons nerveuses de la peau sont équipées de capteurs spécifiques. On doit ces découvertes à deux chercheurs américains, le physiologiste David Julius de l’Université de Californie à San Francisco et le professeur Ardem Patapoutian, neuroscientifique à Sripps Research à La Jollia. Leurs travaux, qui ouvrent la voie à une gamme de nouveaux traitements pour soigner notamment les douleurs chroniques, ont été honorés ce lundi par le prestigieux prix Nobel de physiologie et de médecine doté de 10 millions de couronnes suédoises (environ 1 million d’euros).

David Julius a utilisé la capsaïcine, un composant actif du piment qui provoque une sensation de brûlure, pour identifier un capteur dans les terminaisons nerveuses de la peau qui réagit à la chaleur.