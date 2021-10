Le taux de chômage en baisse en Wallonie

Le nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa baisse et s'élevait le mois dernier à 201.797 personnes (-5,4% par rapport au même mois en 2020). Les catégories qui voient le plus fort recul sont les moins de 25 ans (- 7%) et les 25 à moins de 30 ans (- 7,4%).

"Le niveau actuel de la demande d'emploi se trouve sous celui de fin septembre 2019, avant l'éclatement de la crise sanitaire", pointe l'office wallon de l'emploi dans un communiqué.