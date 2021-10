«Le Soir» évolue, l’expérience des lecteurs aussi

Ne dites plus Le Soir+, dites simplement Le Soir

Du neuf pour tous les lecteurs sur les supports numériques du Soir. Depuis ce mercredi matin, Le Soir a fusionné ses sites Le Soir + (réservé à ses abonnés) et lesoir.be afin de créer un site unique : Le Soir, sur le PC et le site mobile. La nouvelle Une, que les abonnés ont pu découvrir en primeur tout l’été, sera désormais le nouveau carrefour de tous les contenus de la rédaction. L’expérience de lecture des articles évolue également pour tous avec un graphisme plus épuré et une mise en forme plus qualitative pour les articles dédiés aux multimédias (infographies, photos, podcasts…). Au cours des prochains jours, vous découvrirez ainsi de nouveaux formats. De nouvelles fonctionnalités sont aussi proposées au sein des articles : affichage du temps de lecture, suggestions d’articles à lire et une nouvelle barre de navigation pour accéder à la une ou au fil info, commenter les articles et les partager sur les réseaux sociaux. Cette évolution s’inscrit dans un projet global de refonte des produits numériques.