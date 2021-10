Un billet SNCB à prix réduit pour ceux qui veulent participer à la marche pour le climat

La SNCB proposera un billet à prix réduit à tous ceux qui veulent participer à la marche pour le climat prévue à Bruxelles ce dimanche 10 octobre. L’entreprise ferroviaire mettra en outre en place des trains supplémentaires ce jour-là pour faire face à l’affluence, annonce la Coalition Climat sur Twitter.

Cette dernière organise le week-end prochain ce rassemblement sous le slogan « Back to the Climate ». À la veille d’un sommet européen et à quelques semaines du sommet international sur le climat de la COP26 à Glasgow (Ecosse), l’organisation espère donner un signal clair avec cette marche de protestation.