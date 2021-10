Kylian Mbappé s’explique sur son transfert avorté au Real Madrid: «J’ai dit que je voulais partir, et je l’ai dit assez tôt!»

Parmi ce mercato estival très agité, un épisode en particulier a fait couler énormément d’encre : les envies de départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Avant d’entrer dans sa dernière année de contrat dans la capitale française, le champion du monde 2018 était visiblement déterminé à quitter le PSG.

Resté muet jusque maintenant, l’attaquant a décidé de briser le silence, afin de rétablir toute la vérité dans cette affaire. « J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », narre-t-il dans une interview exclusive qui sera diffusée ce mardi sur RMC. « Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n’est absolument pas vrai. J’ai dit que je voulais partir et je l’ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n’ai pas trop apprécié le fait de dire ’oui, il vient la dernière semaine d’août…’ parce que ça, ça fait voleur. J’ai dit fin juillet que je voulais partir. »