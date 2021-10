Eurostar et Thalys veulent fusionner d’ici deux à trois ans

Les opérateurs de TGV Eurostar et Thalys reprennent leurs projets de fusion, qui avaient été mis en suspens pendant un certain temps en raison de la crise sanitaire. La société fusionnée aura son siège en Belgique et la marque Thalys disparaîtra à terme. Le journal français Les Echos l’a rapporté lundi et la nouvelle a été confirmée par Thalys à Belga.

Concrètement, il y aura une nouvelle société holding, qui coordonnera Eurostar et Thalys. Elle sera basée à Bruxelles. La société ferroviaire française SNCF aura une part majoritaire tandis que la SNCB aura une part de 18,5 %.