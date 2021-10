Malgré le départ de Mbaye Leye, Will Still va bien débarquer dans le nouveau staff technique du Standard

En plus de l’ancien attaquant, on apprend que ses deux adjoints, Patrick Asselman et Éric Deflandre, sont également renvoyés par le club liégeois. L’ancien propriétaire de Lampiris a donc décidé de repartir d’une page quasiment blanche au niveau de son staff, dans le but de relancer une équipe clairement en crise.

Et un premier nom semble déjà inscrit sur cette page, en plus de ceux de Jean-François Gillet, Renaat Philippaerts et Kevin Miny, seuls rescapés de l’équipe de Mbaye Leye. Annoncé depuis plusieurs jours déjà en bord de Meuse, Will Still devrait bel et bien intégrer le nouveau staff constitué par Bruno Venanzi. Toutefois, l’ancien T1 du Beerschot ne sera pas là comme entraîneur principal. Il devrait plutôt avoir une fonction liée à l’analyse vidéo.