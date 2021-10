Axel Witsel avant France-Belgique: «Je préfère gagner la Ligue des champions avec Dortmund plutôt que la Nations League»

– « Ça va être un match assez spécial par rapport au passé et cette demi-finale. Mais on n’a pas ça en tête. On veut faire un bon match face à une telle nation et rejoindre la finale ».

– « Je ne suis pas inquiet par rapport à la situation d’Eden, KDB ou Romelu. D’ailleurs, en sélection, Lukaku marque quasiment toujours. Quant à Eden, il revient à un certain niveau, je ne m’en fais pas pour lui. Et Kevin a même marqué dimanche, donc pas d’inquiétude ».

– « Le carré final, c’est 4 grosses nations. On veut vraiment bien faire et gagner un trophée ensemble. Cela passe d’abord par la France, ce ne sera pas un match simple ».

– « Benzema ? Son niveau est vraiment top, il est très costaud. Mais des joueurs comme Mbappé et Griezman, c’est fort. Kanté n’est pas là, c’est bien car il a 6 poumons et 32 jambes. Et puis, il y a Pogba. Bref, c’est tout de même très costaud ».

– « La demie face à la France ? Une grosse déception sur le moment. On était tous déçu car on n’a pas été en finale, mais on était fier car on avait fait une grosse Coupe du monde ».

– « Après l’Euro, j’ai pris 3,5 semaines de vacances. Ça a fait du bien car j’ai beaucoup travaillé après ma blessure pour jouer cet l’Euro ».

– « On ne peut pas comparer une Nations League à un Euro et une Coupe du monde. Mais il y a un titre à aller chercher ».

– « Contre la France, c’est toujours spécial, encore plus depuis 2018 ».

– « Je préfère gagner la Ligue des champions avec Dortmund plutôt que la Nations League. Et le Mondial ? On va gagner les deux ».

– « Le seum ? C’est hors de ma tête, c’est derrière nous. 2018, c’était 2018 ».

– « De 2018, on retient surtout l’importance des phases arrêtées ».

Le meilleur de la CP de Vanaken

– « Je suis en bonne forme pour le moment. On l’a notamment vu en Ligue des champions avec le FC Bruges. J’espérais être en sélection et j’y suis donc ».

– « Lors des derniers matches en sélection, j’ai essayé de marquer des points et montrer toutes mes qualités ».

– « La Nations League, c’est important car on peut enfin gagner un trophée ».

– « Il y a deux beaux matches à notre programme en une semaine ».

– « J’ai davantage de confiance qu’à l’époque sur le terrain. Et je marque et délivre plus d’assists. Mes stats sont d’ailleurs meilleures qu’à l’époque ».

– « Je n’étais pas au Mondial lors du match face à la France. Je pense que nous avons eu chacun des occasions de marquer un but ».

– « Ce n’est pas la dernière chance pour cette équipe nationale. On pourrait encore gagner un trophée dans un an lors du Mondial au Qatar ».

