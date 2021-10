300.000 Belges ressentent des symptômes post-covid

Plus de dix pour cent des personnes qui ont été diagnostiquées atteintes du covid en sont toujours affectées six mois plus tard. « Si on part du chiffre du nombre d’infections que le professeur Molenberghs (Geert Molenberghs, biostatisticien à l’UHasselt et à la KU Leuven, NDLR) a calculé, cela correspond à 300.000 à 350.000 Belges qui souffrent de post-covid », selon l’association.