«Zéro émission nette de CO2»: les compagnies aériennes mondiales s’engagent

« Mais nous devons tous soutenir cet engagement et être déterminés à y parvenir en temps et en heure. C’est ce qui doit être fait. Et ensemble, c’est possible », a plaidé le directeur général de l’Iata.

Douze ans après un premier plan de réduction des émissions de CO2

Ce nouvel engagement intervient 12 ans après que l’Iata eut présenté un premier plan de réduction des émissions de CO2 des compagnies aériennes, de 50 % d’ici à 2050 par rapport au niveau de 2005.

Le durcissement de ces objectifs, la résolution sur « zéro émission nette de CO2 » d’ici au milieu du XXIe siècle, n’a pas donné lieu à un vote, conformément aux statuts de l’Iata, mais été adopté par consensus, aucune compagnie membre n’ayant levé d’objection ferme qui aurait bloqué l’adoption.

Le processus a néanmoins été marqué par des remarques de compagnies chinoises, qui ont souligné que l’objectif de 2050 n’était pas cohérent avec celui adopté par le gouvernement de Pékin, qui vise pour sa part une neutralité carbone en 2060.