Le remplissage du gazoduc controversé Nord Stream 2 a commencé

Avant ce remplissage, la première chaîne du gazoduc faisait déjà l’objet d’une « pré-mise en service » pour en assurer l’intégrité, selon la même source. « Le pipeline est construit et certifié indépendamment selon les normes techniques et industrielles applicables pour assurer une exploitation fiable et sûre. Les étapes de pré-mise en service de la deuxième chaîne sont en cours », a ajouté Nord Stream 2.