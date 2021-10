Panne de Facebook, Messenger, Instagram et Whatsapp

De nombreux internautes ont signalé la panne sur les sites spécialisés. Lorsqu’un utilisateur tente de se connecter à Facebook, un message d’erreur s’affiche indiquant : « Désolé. Nous y travaillons et réparerons ça le plus vite possible ».

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, subissaient une panne massive lundi, affectant potentiellement des dizaines de millions d’utilisateurs dans le monde d’après des sites spécialisés de suivi des plateformes.

La société américaine a également confirmé l’information via Twitter. «Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément», a tweeté Andy Stone, un porte-parole du groupe.

A Wall Street, le cours de Facebook, déjà en baisse en début de séance, accélérait ses pertes et chutait de près de 6%.