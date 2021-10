Les travailleurs de plateformes manifesteront jeudi à Bruxelles (2)

Des plateformes de tous types (livraison, distribution, commerce, transport, taxi, soin aux personnes, nettoyage, services, enseignement, etc.) se multiplient et ainsi les personnes qu'elles engagent sont de plus en plus nombreuses. A l'heure où la Commission européenne entend légiférer pour améliorer leurs conditions de travail, cette manifestation a pour objectif de réclamer des droits similaires à tous les autres travailleurs.

L'action réunira la CSC, United Freelancers, la FGTB, UBT Chauffeurs autonomes, les Collectifs des Coursiers, le Collectif des Travailleurs du Taxi, la Confédération européenne des syndicats ainsi que les livreurs des plateformes de Bruxelles. Ces derniers revendiquent notamment une amélioration du prix des courses, de la transparence sur les algorithmes, la fin des licenciements sauvages et le paiement des temps d'attente devant les restaurants. Le syndicat socialiste et libéral soutiennent aussi cette action.