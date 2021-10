Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens ont terminé dans le rouge

Galapagos (44,01) emmenait les baisses en chutant de 4,35 pc en compagnie de arGEN-X (256,40) et Melexis (89,50), négatives de 2,32 et 2,66 pc. Solvay (105,25) cédait 0,14 pc tandis que UCB (98,16) s'appréciait de 1,15 pc. Proximus (17,16) et Telenet (32,50) étaient également en hausse de 1,18 et 0,31 pc, Orange Belgium (19,50) perdant par ailleurs 1,12 pc tandis que Bpost (7,83) bondissant de 3,03 pc sur un conseil à l'achat. AB InBev (48,58) et KBC (78,06) restaient négatives de 0,23 et 0,13 pc, Ageas (41,67) étant toujours en hausse de 0,12 pc. ING (12,10) reculait par ailleurs de 3,25 pc mais, gagnait 0,62 pc si on tenait compte de son détachement de coupon. Aperam (45,82) avait porté son avance à 0,53 pc alors que Umicore (49,15) repassait de 1,23 pc dans le rouge, rejoignant Elia (103,00) et Sofina (340,20), en baisse de 0,58 et 1,51 pc. Colruyt (42,47) se stabilisait avec une remontée de 0,35 pc.

Hors BEL 20, Exmar (4,80) bondissait toujours de 6,2 pc supplémentaires, rejointe par Euronav (8,45), finalement en hausse de 0,72 pc, Kinepolis (57,50) gagnant de même 1,8 pc tandis que Shurgard (46,70) et Recticel (14,52) remontaient de 1 et 1,7 pc. Bone Therapeutics (1,54) et Sequana Medical (7,00) étaient enfin positives de 7,1 et 4,5 pc, Acacia Pharma (1,82) et Celyad (3,47) plongeant à l'opposé de 7,4 et 5,2 pc tandis que Hyloris (13,00) et Fagron (15,96) abandonnaient 2,6 et 2,7 pc.