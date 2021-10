Nations League: Thomas Meunier quitte les Diables rouges à trois jours du choc face à la France

Les Diables sont arrivés ce lundi à Tubize. Sourire et bonne humeur sur le parking de l’hôtel tubizien avant une séance sous le signe de la récupération. Au programme: différents ateliers – vélo, étirements, ballon – en plusieurs groupes.

La Fédération belge a indiqué que Thomas Meunier quittait le rassemblement des Diables. Le joueur du Borussia Dortmund n’est pas remis de sa double blessure – au pied et au genou – survenue samedi contre Augsbourg. Roberto Martinez avait déjà rappelé Thomas Foket ce dimanche.

On notera la présence dans l’un d’eux de Hugo Siquet et Nicolas Raskin. Les deux joueurs du Standard sont à Tubize pour préparer les deux matches des Espoirs contre le Kazakhstan et le Danemark.