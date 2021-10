Panne mondiale de Facebook, Messenger, Instagram et Whatsapp: ce que l’on sait

Alors que Facebook traverse l’une de ses pires crises de relations publiques, le géant californien a subi une panne massive ce lundi. Les deux réseaux sociaux, Facebook et Instagram, comme les deux services de messagerie, WhatsApp et Messenger, étaient inaccessibles pendant plusieurs heures, selon le site downdetector.com, qui surveille le trafic web. En seulement 45 minutes, le site avait reçu plus de 5,6 millions de signalements provenant du monde entier. Les hashtags #facebookdown et #instagramdown sont rapidement devenus des sujets tendance sur Twitter. Le réseau social rival n’a pas manqué de s’amuser de cette panne, souhaitant la bienvenue à « littéralement tout le monde ». « Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément », a réagi rapidement Andy Stone, un porte-parole de la firme, sur le réseau social à l’oiseau bleu. Plus tard dans la soirée, Mike Schroepfer, directeur de la technologie chez Facebook, a expliqué que le groupe rencontrait des problèmes de réseau mais n’a pas donné de délai pour le retour des services.

Si les pannes ne sont pas anormales sur les applications, c’est très rare que toutes les plateformes interconnectées de la plus grande entreprise de médias sociaux tombent en panne en même temps. Le groupe n’était pas le seul à subir les conséquences de cette panne mondiale. Les internautes utilisent de plus en plus leur compte Facebook pour s’inscrire à des sites ou des apps mobiles plus rapidement. Des services qui deviennent alors indisponibles lorsque Facebook est en panne : tous les utilisateurs inscrits via leur compte Facebook n’ont plus accès à toute une série d’applications. C’était notamment le cas pour Tinder et une série de jeux mobiles.