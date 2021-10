Affaire Wivinne Marion: Xavier Van Dam reconnu coupable d’assassinat, de viol et de séquestration

La cour d’assises de Namur a déclaré lundi Xavier Van Dam coupable de l’assassinat, du viol et de séquestration sur la personne de Wivinne Marion, le 1er novembre 2018 à Namur. Lire aussi Affaire Wivinne Marion: une violence hors norme a été déployée contre la victime Dans son arrêt, concernant la préméditation, la cour d’assises a tenu compte du comportement préalable à l’agression : le fait que M. Van Dam repère sa victime 30 minutes avant l’agression et la suive dans les rues de Namur, l’épie, et attende le moment propice, dans un lieu isolé pour passer à l’acte, « dans l’objectif d’assouvir ses plus bas instincts ». La cour souligne l’extrême violence dont l’accusé a fait preuve d’emblée et le fait que Van Dam a ôté la vie à Wivinne Marion afin de l’empêcher de le dénoncer, souhaitant ainsi assurer son impunité.

Le ministère public et la défense plaideront mardi matin sur la peine à infliger à Xavier Van Dam, les jurés entreront alors à nouveau en délibération.

Les plaidoiries ont débuté lundi matin avec celle de Me Marc Preumont, conseil des proches de Wivinne Marion. « Van Dam est un bon à rien qui était prêt à tout. Il a commis une agression préméditée, bestiale et sauvage, il est coupable d’un assassinat, d’un viol et d’une séquestration. Malgré le refus de Van Dam de répondre aux questions, l’enquête, énorme, prouve qu’il a repéré Wivinne Marion, qu’il l’a suivie et précédée, avant de l’agresser, de la violer, de la tuer et de jeter son corps dans la Sambre. »