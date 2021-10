Facebook tente à tout prix de résoudre une méga-panne sur ses réseaux

Si tous les éléments de Facebook sont toujours bien présents, son accès n'est plus possible. Le réseau social est comme une île sans pont pour y accéder. Il n'est pas encore établi combien de temps la réparation de cette connexion va prendre.

La panne est problématique pour des millions d'utilisateurs, mais aussi pour l'entreprise. Car les employés ne peuvent plus communiquer entre eux, le système de messagerie interne étant aussi inaccessible. Selon les médias américains, ils ne peuvent pas non plus joindre les datacenters pour résoudre la panne. Leurs codes d'accès ne fonctionnent plus, car le système qui contrôle leur identité et permet d'ouvrir les portes serait aussi inutilisable.