Météo: pluies, vent et éclaircies au programme de ce mardi

La journée débutera sous de larges éclaircies sur le centre et l’est du pays. Sur l’ouest, le ciel deviendra par contre rapidement très nuageux avec des pluies à partir de la côte. Ces pluies atteindront le centre en fin de matinée ou en mi-journée, et l’est l’après-midi ; elles seront suivies d’un temps plus variable sur l’ouest avec des averses locales. Les maxima se situeront entre 12 et 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 16 ou 17 degrés dans la région de Liège ainsi qu’en Campine, et autour de 15 degrés ailleurs, indique mardi matin l’IRM.