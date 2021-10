Hockey: mauvaise nouvelle pour la Belgique qui perd son 3e ticket EHL

Très mauvaise nouvelle pour notre pays qui ne disposera plus de 3 représentants en EHL pour la saison 2022-2023. En effet, malgré le titre remporté par le Waterloo Ducks en 2019 ou la médaille de bronze décrochée par le Léo, cette année, lors du Final 4 remodelé en raison de la pandémie, à Amsterdam, les résultats engrangés ces dernières années, et ce week-end lors du EHL Ranking Cup, par le Dragons (2 victoires et 5e place) et La Gantoise (1 victoire, 1 défaite et 13e place), n’ont malheureusement pas été suffisants pour conserver une place dans le Top 3 des nations européennes qui est occupé par l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne.

Dans le dernier classement publié par la Fédération européenne, notre pays arrive désormais en 4e position devant l’Angleterre. En revanche, et comme attendu, chez les Dames, la Belgique fait bien son entrée en EHL (8 clubs) grâce à l’excellente prestation de La Gantoise, invaincue à Lille (4 succès), et de la bonne tenue du Braxgata (3e) dans cette même Coupe d’Europe des clubs B.