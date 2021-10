Relations franco-algériennes: Macron souhaite «un apaisement» sur les sujets mémoriaux

« Grand respect pour le peuple algérien »

En outre, le président français Emmanuel Macron a rappelé avoir « confiance » et entretenir des relations « vraiment cordiales » avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, alors que les deux pays traversent une crise diplomatique et qu’Alger a rappelé son ambassadeur. « J’ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j’entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune », a-t-il poursuivi.