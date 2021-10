Nations League: mettez-vous dans la peau de Roberto Martinez et composez votre équipe pour le choc face à la France

Les Diables rouges retrouveront la France pour la première fois depuis la demi-finale perdue au Mondial 2018 (1-0). Il s’agit à nouveau d’une demi-finale, certes pas d’un tournoi majeur, mais tout de même...

En effet, les Belges disputent le Final Four de la Ligue des Nations. En cas de succès jeudi soir puis dimanche face au vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Espagne et l’Italie, la Belgique remporterait un premier trophée. De quoi soufler et booster encore davantage le moral des joueurs et de tout un peuple à un an de la Coupe du monde au Qatar.