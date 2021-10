Faible nombre de créations de nouvelles entreprises en 2020

Les radiations de 2020 sont, elles, en baisse par rapport à 2019 (-7,3%). Au total, le nombre d'entreprises a dès lors crû de 4% en 2020 pour s'élever à 1.050.768 unités fin 2020.

Depuis 2017, le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques est celui comportant le plus d'entreprises en Belgique. Elles étaient 204.821 au 31 décembre 2020, soit 4,9% de plus qu'un an plus tôt. C'est également dans ce secteur que l'on a observé le plus de mouvements en 2020: il y a eu 20.043 créations d'entreprises pour 11.095 radiations.