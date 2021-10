Situation tendue à La Tribune (RTBF): clash entre Stephan Streker et Marc Delire (vidéo)

Delire : « C’est vrai qu’il y avait des grilles avant dans les stades. Alors, est-ce qu’il faudra en remettre un jour avec les supporters du Standard, de l’Antwerp, de Gand et les retirer pour ceux d’Eupen ou de l’Union ? Ce n’est pas possible. Il ne faut pas laisser des gens comme ça foutre le boxon pour une passion qui unit tout le monde. Donc, pour moi, les 4 ou 5 personnes qui sont rentrées sur le terrain, et dont on a bien vu qui elles sont, doivent être interdites à vie d’un stade de football ».

Delire : « Ta réaction est aussi absurde et ridicule. C’est facile de réagir comme ça. Il faut la modérer : cette réaction n’est ni absurde ni ridicule ».

Streker après que Benjamin Deceuninck lui a demandé d’être plus précis. « À vie… Par définition, je trouve que c’est un peu facile de dire lui, on le reconnaît et on va l’interdire de stade à vie. Je trouve que c’est une mesure absurde et ridicule. Ça ne se fait pas d’interdire un homme de stade à vie ».

Delire : « Je respecte ton avis ».