L’UCM ne veut pas d’une suppression du certificat médical pour absence courte: «Pas de certificat, pas de salaire»

Les absences de courte durée (un jour ou deux) ne devront-elles plus être couvertes par un certificat médical ? Le gouvernement fédéral l’envisage dans le cadre des débats budgétaires en cours, comme le révélait ce mardi matin le Morgen. Une information qui fait bondir le président de l’Union des classes moyennes (UCM), Pierre-Frédéric Nyst. « Cette information appelle quatre réflexions », réagit-il. « D’abord, les employeurs vivent mal une série de réflexions qui sortent actuellement de la part du ministre de l’Emploi ou du gouvernement. La semaine passée, c’était la possibilité pour le travailleur de démissionner en conservant son droit aux allocations de chômage. Et maintenant, c’est la levée de l’obligation de fournir un certificat médical pour les absences de courte durée. Le moment est difficile. Les PME ont besoin de tout le monde sur le pont et ce message est une gifle en pleine figure. » Et le président de l’UCM de s’étonner que cette proposition sorte maintenant sans que les interlocuteurs sociaux n’aient été consultés. « La concertation sociale est pourtant citée 40 fois dans l’accord de gouvernement. » Lire aussi La Vivaldi a un an et encore tout à prouver

Un débat sur les congés Il enchaîne : « Les certificats médicaux, ce n’est pas un sujet évident. Il y a des gens qui en abusent et d’autres pas. Mais dire que pour les petits congés, on n’a plus besoin de rentrer un certificat, c’est une mauvaise chose. On risque d’arriver à une remise en cause du salaire garanti (NDLR : payé par l’employeur durant les premiers jours d’absence). »

Autant dire que le président de l’UCM n’apprécie guère la mesure, même s’il reconnaît qu’elle amènerait certaines simplifications. « Mais les inconvénients sont majeurs. Alors, pour nous, c’est clair : pas de certificat, pas de salaire. Ce jour d’absence sera considéré comme un congé sans solde. » Il ajoute qu’il n’est sans doute pas nécessaire de légiférer sur un tel sujet. « Quand ça se passe bien entre le salarié et l’employeur, il est toujours possible de s’arranger. »