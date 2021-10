Covid Safe Ticket: ce qui est actuellement en vigueur et ce qui changera le 15 octobre

En ce qui concerne le Covid Safe Ticket (CST), les mesures actuelles ont été prolongées et seront valables jusqu’au 14 octobre. Il s’agit des mesures toujours en vigueur dans l’horeca, les cafés et restaurants et dans les réunions privées, comme des activités horeca professionnelles. La distance entre les tables est toujours d’1 mètre 50. Seules les places assises sont autorisées et 8 personnes maximum peuvent se retrouver autour de la table. Le port du masque est toujours obligatoire lors des déplacements en intérieur. En Flandre, il n’est plus obligatoire.

Le pass sanitaire est d’application dans les discothèques sur l’ensemble du territoire belge. Il est également demandé dans les événements qui comptent plus de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur. L’heure de fermeture, à 1 heure du matin, est levée pour les bars et les restaurants. Cela vaut également pour les magasins de nuit et les événements. Cette décision faite suite à celle de la réouverture des discothèques et permet un alignement au niveau des horaires. Après le 15 octobre, les restrictions sanitaires seront levées en raison de l’entrée en vigueur du Covid Safe Ticket.

Le projet d’ordonnance a été approuvé ce week-end pour une extension du CST Le gouvernement bruxellois a approuvé en deuxième lecture le projet d’ordonnance d’exécution qui ouvrira la voie à l’extension du recours au Covid Safe Ticket dans une série de secteurs de la capitale.