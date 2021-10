Les photos de la future mégaprison de Haren

Un an avant l’entrée en activité de la mégaprison de Haren, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), venait inspecter ce lundi les travaux en voie de finition, accompagné de Mathieu Michel (MR, en charge de la Régie des bâtiment, le maître d’ouvrage du projet) et du directeur de la Prison de Bruxelles, Jurgen Van Poecke. L’occasion de lever un coin du voile sur ce projet carcéral qui se démarque par sa structure et sa taille hors du commun (1.190 détenus incarcérés sur 15 hectares).