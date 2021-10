Romelu Lukaku avant d’affronter la France: «Nous devons vraiment faire quelque chose de bien»

Romelu Lukaku ne change pas de discours : il veut un trophée avec les Diables. Dans un entretien accordé à l’ UEFA , l’attaquant aux 100 sélections a assuré avoir pour seul et unique objectif de viser la gagne. Quelle que soit la rencontre, quelle que soit la compétition. « C'est ce qui me motive. Chaque fois que je joue pour l'équipe nationale, je veux gagner. Et gagner un tournoi. »

« Marquer et perdre, c’est horrible »

Sur le plan individuel, Big Rom, aujourd’hui à Chelsea, n’a eu de cesse de progresser ces dernières saisons. Au point d’affoler les compteurs... et de ne plus les regarder comme avant : « Une fois que j’ai pris mes marques, c’est devenu un régal : je marquais constamment des buts avec les Diables. À un moment donné, j'ai arrêté de compter et j'ai continué à jouer. » Marquer, et seulement marquer ? « Marquer et perdre quand même, c'est horrible ! Je suis heureux que nous ayons réussi à gagner autant de matches, mais au bout du compte, l'important c'est de remporter un trophée et c'est ce qui me motive vraiment » Après les paroles, places aux actes : les Diables affrontent les Bleus ce jeudi à Turin avec, en ligne de mire, la finale programmée ce dimanche à San Siro.