HBO Max se lance en grand en Europe dès le 26 octobre

"Les films de Warner Bros. seront disponibles sur HBO Max 45 jours seulement après leur sortie en salle cette année dans les pays nordiques et l'année prochaine en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Grèce, en Islande et en Europe centrale et orientale", a également affirmé le groupe dans un communiqué.

Dès fin octobre, la nouvelle offre HBO Max sera disponible dans six pays, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Espagne et Andorre. Suivront début 2022, 13 autres pays d'Europe de l'Est (Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Moldavie, Montenegro, Macédoine du nord, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie) et le Portugal.