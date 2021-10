Levée des certificats pour une maladie de courte durée: les employeurs craignent les abus

Même son de cloche du côté de l'Union des classes moyennes (UCM) et du Voka (l'organisation patronale flamande) : "On ouvre la porte aux abus". Et "cela complique la gestion du personnel car les défections risquent de se multiplier dans certains secteurs, sans que le patron ne puisse prévoir la durée du congé, en l'absence de certificat", assure l'UCM.