Une campagne pour sensibiliser les inciviques qui jettent leurs déchets le long des champs

Encore trop de personnes peu scrupuleuses se débarrassent de leurs déchets en les jetant dans les champs et les pâtures, constate Be Wapp qui présente mardi une nouvelle campagne de sensibilisation en collaboration avec la FWA et la FUGEA. Ce comportement incivique n'est pas sans conséquence pour la faune, la flore et les agriculteurs.