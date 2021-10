Un anesthésiste soupçonné de 24 empoisonnements a tenté de se suicider

Interdit de travail

« Placé sous contrôle judiciaire, il s’est vu interdire sa profession, écarté de la région où il vivait et séparé de sa famille et de ses trois enfants. Au fil du temps et des errements de la procédure, l’espoir l’a abandonné », affirment par ailleurs dans un court communiqué ses trois avocats Mes Jean Yves Leborgne, Randall Schwerdorffer et Lionel Béthune de Moro.