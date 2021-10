Binche-Chimay-Binche dames: la première édition pour Sara Van de Vel qui s’impose en solitaire à Binche (vidéo)

Attaque à 11 km de l’arrivée

Sara van de Vel a lancé une attaque à 11 kilomètres de l’arrivée pour creuser un écart de 30 secondes, résistant aux tentatives de retour de ce qu’il restait du peloton.

«C’est ma première victoire UCI et je ne m’y attendais vraiment pas», a commenté l’ancienne championne de Belgique de triathlon sprint. «J’ai été un peu malade cette semaine et je ne me sentais pas très bien aujourd’hui au début. Mais tant que j’étais devant avec les autres, je me suis dit que je ne pouvais pas abandonner et puis dans les circuits locaux je suis partie au bon moment. Je n’avais aucune chance au sprint, je me suis dit que je devais essayer une fois. Et j’ai réussi à rester devant jusqu’au bout. Le travail que j’ai fait pour le contre-la-montre m’a beaucoup aidé. J’ai essayé d’en garder un peu pour l’arrivée sur les pavés. J’essayais de ne pas être trop limite et cela a marché. Je savais que j’étais partie seule et à un moment la moto est venu à côté de moi et elle indiquait 30 secondes d’avance sur une vingtaine de coureurs, là j’ai commencé à y croire. Mais je pensais vraiment que j’allais être reprise sur les pavés surtout quand j’ai eu vraiment mal aux jambes».