Téléphonie par internet: Facebook et WhatsApp perdent du terrain en Belgique (IBPT)

Parmi les consommateurs qui utilisent la téléphonie par Internet, les deux applications les plus utilisées pour passer des appels privés et/ou envoyer des messages sur Internet restent WhatsApp (83% de ceux qui l'utilisent) et Facebook Messenger (72%), constate l'Institut belge des postes et des télécommunications (IBPT) dans un rapport publié mardi. Les deux sont toutefois en perte de vitesse par rapport aux deux années précédentes (94% et 77%) et perdent du terrain face à la concurrence, constate le régulateur des télécoms.