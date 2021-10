Un antiviral puissant contre la dengue développé par la KULeuven

Transmise par les moustiques, la dengue infecte chaque année jusqu’à 400 millions de personnes dans le monde. Un quart d’entre elles en sont malades, tandis que des milliers en décèdent. Cette maladie se manifeste notamment par une forte fièvre et d’intenses douleurs musculaires et articulaires. Elle touche pratiquement toutes les régions tropicales ou subtropicales, mais plus particulièrement l’Amérique latine et l’Asie, où les épidémies sont de plus en plus fréquentes.

Le virus pourrait toucher des milliards de personnes supplémentaires dans les prochaines décennies car il se propage dans d’autres régions du monde en raison notamment du changement climatique. L’Organisation mondiale de la santé a d’ailleurs intégré la dengue dans sa liste des dix menaces à la santé mondiale.