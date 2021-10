Des drones tombent du ciel lors d’un spectacle en Chine (vidéo)

Ces dernières années, la Chine connaît un engouement certain pour les spectacles de lumière avec des drones. Vendredi dernier, un spectacle a mal tourné. Dans la ville de Zhengzhou, située dans l’est du pays, des drones sont tombés du ciel, frappant des bâtiments et des véhicules au sol.

Sur les vidéos publiées par les médiaux locaux, on voit 200 drones former le nom du centre commercial, avant de les voir tomber peu à peu. Certains spectateurs se mettent alors à crier de faire attention et de reculer. Cinq mille personnes regardaient le spectacle quand il a dérapé.