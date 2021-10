Thomas Foket avant Belgique-France en Nations League: «Le sentiment de revanche est grand au sein de l’équipe»

« C’est une affiche fantastique !» Voilà comment le défenseur des Diables Toby Alderweireld décrit la demi-finale de Nations League qui attend la Belgique ce jeudi, face à la France. L’ancien Spurs, qui a disputé 3 matchs complet en septembre avec sa nouvelle formation qatarie Al-Duhail, a aussi évoqué son état de santé : « J’ai eu le Covid, mais je suis maintenant complètement guéri. » Et d’affirmer ses ambitions : « Nous voulons un trophée. J’ai vraiment envie de me montrer. C’est d’ailleurs le cas de toute l’équipe. On a hâte de se frotter à des vraies stars, on veut leur faire passer une soirée difficile ! »

La victoire finale reste l’ambition, qu’importe le prestige du trophée : « C’est vrai que le tournoi n’est pas le plus prestigieux en raison de sa courte histoire, mais ce serait bien d'être l'un des premiers gagnants. »