Nethys - Vente de VOO: "On est dans une dynamique de maintien de l'emploi"

Le CEO ad intérim de l'actuel propriétaire Nethys, Renaud Witmeur, a ainsi fait le point sur le processus de vente en cours en rappelant les critères définis par l'intercommunale liégeoise Enodia et l'importance de garantir l'emploi via un projet industriel et de redéploiement qui tient la route.

Les noms des candidats repreneurs ne sont pas encore connus par le groupe, a précisé à l'agence Belga Julie Fernandez Fernandez, présidente d'Enodia. Si les offres liantes ont été déposées ce lundi à midi, "nous avons souhaité tant au niveau de Nethys qu'Enodia, pour éviter tout risque de recours éventuel quand l'acquéreur sera connu, de ne pas connaître les noms et vérifier que la procédure de vente soit réalisée dans les formes et dans les règles, et que les étapes définies soient respectées".