Petits fournisseurs: pourquoi ils sont, aujourd’hui, fragilisés

Aujourd’hui, une vingtaine de fournisseurs d’énergie se partagent la clientèle belge. Dans les trois régions, Engie reste le grand leader du marché, suivi de Lampiris et Luminus, souvent au coude-à-coude, et d’une série de petits fournisseurs. Dans le contexte actuel, ces derniers pourraient se retrouver en difficulté. En 2018 déjà, la flambée des prix (entre autres) avait provoqué la faillite de plusieurs petites entreprises. Et aujourd’hui, l’envolée a déjà fait une victime : Energy2Business, qui fournissait des clients professionnels wallons. En Grande-Bretagne, bien que le contexte soit un peu différent, sept fournisseurs ont déjà mis la clé sous le paillasson.