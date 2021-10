Réforme de l’Etat: les citoyens consultés début 2022, si tout va bien

Dans nos éditions de ce mardi, nous évoquions l’évaluation des six réformes de l’Etat passées, à laquelle s’attelle une commission parlementaire. Objectif : dresser l’inventaire des vices de notre structure institutionnelle, avant d’en améliorer le fonctionnement lors d’une septième réforme de l’Etat annoncée pour 2024 et censée organiser « une répartition plus homogène et plus efficace des compétences ».

Dans son accord de gouvernement, l’équipe De Croo a en effet prévu d’apporter, sous cette législature, « une contribution importante à la modernisation » et la démocratisation des structures de l’Etat. Il annonçait pour cela « un large débat démocratique impliquant les citoyens, la société civile et les milieux académiques, ainsi qu’un dialogue entre les représentants politiques », sous la direction des ministres des Réformes institutionnelles Clarinval (MR) et Verlinden (CD&V) – en concertation avec le Premier ministre, bien sûr.