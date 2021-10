D1A: le Cercle Bruges se sépare de son T2 Thomas Buffel

Le Cercle Bruges a annoncé mardi le départ de Thomas Buffel, l’adjoint de l’entraîneur principal Yves Vanderhaeghe.

« Le Cercle Bruges et Thomas Buffel ont eu une réunion cette semaine », a indiqué le pensionnaire de Jupiler Pro League dans un communiqué. « Il en est ressorti que les engagements actuels de Thomas en dehors du Cercle, y compris son rôle d’entraîneur adjoint de l’équipe belge des moins de 21 ans et le début de son cursus pour la licence professionnelle n’étaient plus compatibles avec un rôle à temps plein d’assistant en soutien à Yves Vanderhaeghe. Par conséquent, le Cercle Bruges a décidé de mettre un terme à la collaboration avec Thomas Buffel. »